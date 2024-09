CorrSera – Ngonge, Neres e Raspadori pronti a partire dal 1′ contro il Palermo

Tantissimi i cambi in vista per Antonio Conte per Napoli-Palermo.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, tre azzurri su tutti sarebbero favoriti per una maglia dal 1′ al Maradona domani sera: “Ngonge vorrebbe portare a casa minuti di gioco, Neres potrebbe scendere in campo dal primo minuto, Raspadori a Torino è rimasto in panchina per tutta la gara e si candida ad una maglia da titolare. Lukaku e Simeone potrebbero alternarsi in una staffetta, il centravanti belga ha bisogno di accumulare minutaggio per crescere sotto il profilo della condizione”.