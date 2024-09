Clamoroso dalla Turchia: “Il Galatasaray sta pensando di acquistare Osimhen!”

Clamoroso quanto giunge dalla Turchia: il Galatasaray sta provando ad acquistare Victor Osimhen a titolo definitivo. L’ex Lille ha tante proposte anche per gennaio, tra cui il Chelsea e la Juventus. La società turca però, dopo aver rilevato l’attaccante nigeriano dal Napoli in prestito, sarebbe disposta ad acquistare il suo intero cartellino. Ne parla il portale turco Fanatik. Secondo quanto riportato, il Galatasaray sarebbe disposto a fare un tentativo per valutare questa operazione, anche in estate al termine di questa stagione.