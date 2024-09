Cdm – Mario Rui resta fuori rosa ma arriva una decisione del Napoli che riguardano gli allenamenti

La storia tra Mario Rui e il Napoli sta raggiungendo al termine ma non è ancora scritta la parola “Fine”. Secondo quanto riportato dal Corriere del mezzogiorno. Il terzino portoghese è finito ai margini del progetto di Antonio Conte. Il club aveva invitato al giocatore di cercare una sistemazione altrove ma il terzino ha rifiutato tutte le offerte ricevute nella sessione estiva di mercato pur sapendo che non avrebbe fatto parte della squadra. Il suo agente non ha condiviso le scelte del suo assistito che si prepara ad un conflitto con il club azzurro per vie formali. Mario Rui ha iniziato a tirare in ballo il sindacato, l’associazione italiana giocatori ed ha chiesto il reintegro tramite Pec. Il Napoli sta valutando se rimetterlo in qualche seduta con la squadra ma non rientrerà nella lista a meno che succede qualcosa che cambia le carte in tavolo.