Bucchioni: “Coppa Italia? Deve essere un obiettivo del Napoli. Sullo scudetto…”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e dei suoi obiettivi stagionali. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non mi immagino che Conte molli qualcosa, il suo obiettivo è vincere, sempre. La Coppa Italia deve diventare un obiettivo per il Napoli, è una competizione che serve per crescere e per far crescere la mentalità. La gara secca aiuta tantissimo a crescere, il Napoli deve sfruttare questa coppa. Il campionato resta l’obiettivo primario del Napoli, bisogna tornare nelle prime quattro. Coppa Italia? Nessuna squadra farà paura al Napoli, il Palermo e la Lazio sono alla portata del Napoli, ma poi arriveranno squadre più forti. Corsa scudetto? Magari alla fine di questa giornata di campionato vedremo il Napoli primo in classifica e sarebbe un altro rafforzamento dal punto di vista mentale della squadra. Il non giocare le coppe è importante, il Napoli deve sfruttare quest’occasione”.