Ascolti Juventus-Napoli, superato il milione di spettatori. I dettagli

Nel corso della quinta giornata di Serie A, Dazn ha totalizzato un importante numero di ascolti, tenendo incollati agli schermi oltre 6 milioni di tifosi. In quest’occasione, il Napoli ha fronteggiato la Juventus in un big match attesissimo. La partita ha totalizzato oltre un milione e 400mila spettatori. Non si tratta però della sfida più seguita della giornata sulla piattaforma, in quanto è stata superata dal derby milanese tra il Milan e l’Inter, che ha raggiunto quota 1 milione e 900mila, sfiorando quasi i 2 milioni di seguaci.