Raspadori è pronto a a scendere in campo dal 1′ contro il Palermo in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte ha in mente una nuova posizione per lui per esaltare al meglio le sue qualità. Dovrebbe giocare dietro Simeone, ruolo in cui può rifinire tra le linee o attaccare la profondità puntanto la porta. Jack vuole riprendersi il Napoli e dopo due partite consecutive senza scendere in campo, contro i rosanero sarà molto importante fare bene.