Iori: “Rafa Marin ha bisogno di fiducia e deve imparare”

Alessandro Iori giornalista di Dazn, ha concesso delle parole sul difensore azzurro Rafa Marin, a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“A Rafa Marin manca un po’ di esperienza e fiducia nelle sue qualità, questo gli concederebbe qualche metro nella zona dei centrocampisti in costruzione. Il suo è un fisico forte e può sostituire Buongiorno o Rrahmani, ha bisogno di tempo, è un buon sostituto ma evidentemente non ancora pronto a giocarle tutte. Alcuni acquisti precedenti del Napoli, quando giunsero non avevano proprio un fascino.

Per questo ha bisogno di tranquillità e tanta fiducia, l’unica titubanza può essere la sua posizione; in Spagna, nell’Alaves, giocava a quattro, qui nel Napoli ha iniziato a giocare a tre”.