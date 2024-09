L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano il Napoli sta diventando una squadra sempre più solida e sicura dei propri mezzi e vuole cercare di essere grande protagonista di questo campionato. La migliore garanzia per il reparto arretrato del Napoli è la presenza sulla panchina di uno specialista come Conte, che nei suoi ultimi campionati di Serie A ha sempre avuto la difesa meno battuta del torneo. Adesso il tecnico azzurro si è messo in testa di ottenere lo stesso risultato pure alla guida del Napoli. Per riuscirci sta lavorando duramente su due fronti: tattico e psicologico. Conte li ha aiutati a superare le loro insicurezze puntando all’inizio sulla difesa a tre, che riduce gli spazi da coprire per i centrali. Missione compiuta, visto che il Napoli ha superato in fretta il debutto shock di Verona e ha cominciato a ritrovare compattezza e solidità.