L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul pareggio del Napoli contro la Juventus. Secondo il quotidiano il pareggio dello Stadium è stato ben assorbito dagli azzurri, che considerano il punto ottenuto come una vittoria. Il Napoli ha ritrovato solidità e compattezza ed è tornato consapevole delle proprie capacità. Ed ora con una rosa profonda, con ricambi all’altezza si può davvero sognare in grande, ma occorre un nuovo filotto di vittorie per acquisire maggior consapevolezza e dare pressione ulteriore alle rivali.