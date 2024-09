L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano contro la Juventus Lukaku non ha offerto una prestazione convincente. L’impegno del belga c’è, questo significa che il problema non è di massa, ma di condizione atletica. Infatti bisogna considerare che lui ha fatto una preparazione estiva da solo, mentre gli altri correvano forte in quel di Dimaro e Castel di Sangro. Il belga però conosce la cultura del lavoro e del sacrificio, ma giovedì in Coppa Italia contro il Palermo partirà dalla panchina. Il turnover vale per tutti, ed è meglio tenere riposato Lukaku in vista delle sfide importanti contro Monza e Como, importanti per continuare a volare.