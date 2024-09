L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Elia Caprile. Secondo il quotidiano Caprile sarà il futuro prossimo titolare tra i pali del Napoli. Ed il debutto è stato di quelli da ricordare, in casa della Juventus nello stadio che è stato del suo idolo Gigi Buffon. Lui veronese di nascita, con papà napoletano si è messo in mostra in B con il Bari, che poi l’ha ceduto al Napoli, che ha sua volta l’ha girato in prestito ad Empoli lo scorso anno, da segnalare anche un’esperienza in Inghilterra con il Leeds di Bielsa. Ora sarà lui a parare per le prossime tre partite, è l’occasione che aspettava da tempo. Lui cresciuto con il mito di Buffon del mondiale 2006. Ora studia da vice di Meret, sapendo che Napoli è la sua vetrina per il futuro.