L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista del match di Coppa Italia con il Palermo. Secondo il quotidiano Conte vuole far sentire tutti i suoi importanti, anche chi fino a questo momento ha giocato meno. Giovedì sarà un turnover corposo e si ripartirà dal nuovo 4-2-3-1. Ci saranno tanti volti nuovi al debutto dall’inizio, come per esempio l’atteso debutto da titolare di Billy Gilmour, e poi giocheranno titolari anche i vari Folorunsho, Simeone, Mazzocchi e Raspadori.