Cassano: “Napoli bene con il cambio modulo. La Juve di Motta inguardabile”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato del nuovo Napoli e della Juve ai microfoni di Viva el Football: “Se per tre anni ho disintegrato Allegri che faceva schifo, adesso devo dire lo stesso per Motta che non sta combinando niente. Motta è diverso da Allegri ma per adesso la Juve va male come prima. Gioca solo in contropiede, ha un palleggio lento e tante rotazioni. Il Napoli bene con il cambio modulo, ma mi aspettavo qualcosa in più a livello offensivo. Alla fine il pareggio a Torino va anche bene, ma gara di una noia mortale”.