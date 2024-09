Trevisani: “Caso retropassaggio? Sbaglia Caprile. Il Napoli ha dominato”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di Pressing sulla partita tra Juventus e Napoli:

“Buonissimo Napoli nel primo tempo, poi con l’ingresso di Weah per Vlahovic è cambiata la partita. Nel primo tempo gli azzurri hanno dominato, nella ripresa non ha mai calciato in porta. Poi criticate Motta, ma guardatele le partite!“.

Ha poi aggiunto, sul retropassaggio di Olivera:

“Non è uno stop sbagliato, è un passaggio volontario e doveva essere fischiata la punizione a due in area per la Juventus. Su questo non ci sono dubbi. Poi Olivera si apre per ricevere di nuovo, da Caprile o da Buongiorno. L’errore comunque non è suo, ma dell’arbitro e di Caprile che poteva arrivarci coi piedi“.