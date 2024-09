L’ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, soffermandosi sul momento negativo della Juventus in fase realizzativa:

“All’inizio doveva essere tutto nuovo. Adesso stiamo esaltando la fase difensiva, che mi ricorda qualcosa. Noi ci aspettavamo qualcosa di diverso, sennò non avrebbe senso. Con organizzazione diversa sta ottenendo lo stesso risultato dell’anno scorso. Neanche un tiro a partita, non mi aspettavo in tre partite un mezzo tiro in porta”.