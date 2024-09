CdS – Napoli-Palermo, Conte rivoluziona la squadra: i dettagli

Antonio Conte archivia il match contro la Juventus per preparare quello contro il Palermo. La gara di Coppa Italia contro i siciliani vedrà un cambio modulo, con la presenza di Caprile in porta e l’esordio di Rafa Marin in difesa. Questo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport:

“Senza Meret, infortunato, sarà Caprile a debuttare dal primo minuto in porta. E come lui anche Gilmour, attesissimo regista scozzese, e Folorunsho, altro esordiente dall’inizio. E ancora: Neres e Ngonge ambiscono a una prima volta dall’inizio; mentre Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone punta al rientro; e soprattutto il debutto di Rafa Marin, 22 anni, difensore centrale spagnolo che il Napoli ha acquistato in estate dal Real Madrid e che finora non ha mai giocato né contro il Modena in Coppa né in campionato. Zero minuti in cinque partite: Rafa insegue la prima assoluta”.