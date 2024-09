CdS – Infortunio Meret, a rischio la sua presenza per le prossime gare: le ultime

Alex Meret potrebbe non vedere il campo per un po’. Il portiere del Napoli è stato costretto al cambio nel match contro la Juventus di sabato scorso per un problema muscolare. Secondo quanto, riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore rischia di essere out fino alla sosta per le Nazionali. Questo quanto evienziato:

“Alex Meret è in attesa delle risposte definitive degli ultimi esami strumentali, in programma oggi, dopo il problema a un adduttore rimediato sabato nel corso della partita con la Juventus. La prima certezza è che salterà i sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì al Maradona: a scatola chiusa, cioè prima ancora di avere una diagnosi precisa, è così che andrà (ma è molto probabile che l’avvicendamento tra portieri fosse già preventivato). Il rischio concreto è che Alex salti innanzitutto la successiva partita di campionato contro il Monza, in agenda domenica ancora a Fuorigrotta, e a seguire anche quella di venerdì 2 ottobre con il Como, terza passerella di fila in casa e anche l’ultima prima della sosta per gli impegni della Nazionale (Spalletti, a sua volta, è interessato alle sue condizioni)”.