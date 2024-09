Politano festeggia il record di presenze sui social: “Orgoglioso”. Il messaggio dell’azzurro

Nella sfida tra Napoli e Juventus all’Allianz Stadium di Torino, l’esterno azzurro Matteo Politano ha disputato la sua duecentesima partita con la maglia azzurra. Il calciatore, autore di una discreta partita sia in zona offensiva che in fase difensiva, ha festeggiato il suo record sui social al termine del match. Tramite un post su Instagram contenente le immagini del suo match, Politano ha infatti lanciato un messaggio in descrizione. Queste le parole: “La solidità è la chiave per andare lontano. Orgoglioso di aver vestito 200 volte questa maglia”.

Un messaggio chiaro, che esprime il suo orgoglio nel poter vestire la maglia del Napoli e la sua caparbietà.