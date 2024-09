Gazzetta – Non bene Doveri: la moviola sul retropassaggio di Olivera giudicato involontario

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione di Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma 1 ha scontentato molti sulla sua conduzione della gara, soprattutto Thiago Motta che si è procurato un giallo per le proteste in occasione del retropassaggio di Olivera a Caprile giudicato involontario. Ecco la moviola della rosea:

“Non bene Doveri in generale e soprattutto quando giudica involontario il retropassaggio di Olivera a Caprile: era punizione in area per la Juve. Motta protesta e prende il giallo. L’altra ammonizione è per McKennie (fallo tattico su Buongiorno al 33′). Doveri all’inizio sorvola su Politano (fallo su Bremer) e Locatelli (su Lukaku), e ci può stare, ma doveva ammonire Neres che lancia la palla su Cambiaso a terra”.