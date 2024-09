FOTO – Politano fa 200 col Napoli: il messaggio sui social

“La solidità è la chiave per andare lontano. Orgoglioso di aver vestito 200 volte questa maglia“. Sono queste le parole che Matteo Politano ha affidato ai social per celebrare le 200 partite con il Napoli. L’attaccante era un sogno del Napoli già dai tempi del Sassuolo, ma poi ha svoltato per Milano, sponda Inter. Bocciato da Antonio Conte, è arrivato a Napoli nel gennaio 2020. In 200 partite il romano ne ha fatta di strada, arricchendo il suo palmares con la Coppa Italia e lo storico terzo scudetto.

Dopo 200 partite, Politano è ancora lì sulla fascia destra. Forse meno fresco di qualche anno fa, ma con la voglia ancora di stupire. Tanto che le sue prestazioni stanno convincendo proprio Antonio Conte che lo aveva scartato in nerazzurro e ora lo preferisce titolare ad una freccia come il più giovane Neres.