CdS elogia McTominay: “Dominante anche se non ha concretizzato”

La prima gara da titolare basta e avanza per capire di che pasta è fatto Scott McTominay. Il centrocampista prelevato dal Manchester United ha cambiato volto al Napoli. In un ruolo differente, più offensivo alle spalle di Lukaku, si rivela una piaga per la difesa bianconera che riesce spesso a sorprendere. Il Corriere dello Sport lo elogia così:

“Per uno che veniva da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresentava certo un problema. Poi, però, mancava la prova del 9, la certezza di quanto già più o meno si sapesse. E allora Scott McTominay, uno con le spalle larghissime, allo Stadium ha detto la sua, ha giocato con personalità in una partita che non poteva mai essere considerata banale, anche se arrivava soltanto alla 5ª giornata di campionato. Dominante nel primo tempo a centrocampo, Scott, spesso agendo in un nuovo ruolo, più offensivo, poco dietro Lukaku, dove ha creato un paio di situazioni interessanti partendo centralmente. “Due virate improvvise tra maglie bianconere, strappi che hanno sorpreso la Juve, ma che poi non si sono concretizzati. Al gol c’è andato vicino, ma non vicinissimo”, conclude il quotidiano.