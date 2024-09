Tuttosport – Yildiz sempre titolare con Thiago Motta: è arrivato il momento della panchina? Cosa trapela

Tra le sorprese della Juventus di Thiago Motta c’è Kenan Yildız. Arrivato a parametro zero nella Juventus Under 19 nella stagione 2022/2023 e aggregato in prima squadra a novembre 2023, con l’ex Bologna il giovane tedesco naturalizzato turco ha totalizzato 4 presenze da titolare in Serie A e una in Champions. Dati conditi da due assist in campionato e un gol nella massima competizione europea. L’edizione odierna di Tuttosport si chiede se il gioiellino possa partire dalla panchina con il Napoli oppure Thiago Motta si fida a schierarlo nuovamente titolare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Un crash test che Yildiz dovrebbe affrontare da titolare, ancora una volta: queste sono le sensazioni che arrivano dalla Continassa, anche se Thiago Motta in questo inizio di avventura sulla panchina bianconera ha dimostrato di poter tirare fuori almeno una sorpresa a partita nella formazione. Finora il giovane talento della Turchia è sempre partito dal primo minuto nelle scelte di Motta: titolare nelle prime quattro partite di campionato e pure in Champions League. Prima o poi l’allenatore italo-brasiliano gli darà un turno di riposo, ma non sembra essere ancora arrivato quel momento, a meno – appunto – di sorprese: non si può fare a meno della qualità che garantisce il giovane Yildiz alla Juventus”.