Thiago Motta a Dazn: “Abbiamo fatto bene e tenuto il Napoli in difesa, ma dobbiamo migliorare davanti”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’esito del match disputato dai suoi uomini contro il Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Vlahovic sta bene e non ha problemi fisici. Ha fatto un buon primo tempo ed ha aiutato la squadra attaccando la profondità, ma oggi c’era poca, loro ci hanno limitato. Weah è entrato bene. Noi abbiamo fatto una buona gara, tranne negli ultimi metri dove dobbiamo migliorare. Serve più qualità davanti? Se una squadra si difende non è semplice per nessuno. Oggi siamo arrivati fino a lì dimostrando che abbiamo le qualità, poi però devi cambiare passo. Il Napoli ha difeso bene, ma siamo sulla strada giusta. I big match? Dobbiamo fare qualcosa in più, abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare. Oggi abbiamo giocato bene, ma il risultato non ci lascia contenti. Abbiamo tenuto una squadra forte come il Napoli in difesa. C’è però da migliorare. Kalulu ha fatto una buona partita, è un giocatore che ha delle situazioni dove può arrivare in area, dà una mano in difesa e si sta allenando bene. Abbiamo giocatori forti che possono dimostrare il loro potenziale sempre a beneficio del gruppo”.