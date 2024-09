Tardelli: “Champions? Non mi convince, ma mi incuriosisce. Juve-Napoli sarà una grande sfida. Vi spiego”

Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Stampa. L’ex Juve ha parlato della nuova formula della Champions League e si è soffermato sulla Juventus. Tardelli ha elogiato la compagine di Thiago Motta che è pronta ad “affrontare un pericoloso Conte”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La Champions è una formula che non mi convince ma mi incuriosisce: aspetterò qualche giornata per esprimere giudizi negativi o positivi. Per le italiane questo primo turno non è stato così esaltante, vista la sola vittoria ottenuta, ma neanche così deprimente, con una sola sconfitta. Chi esce con grande onore è la Juventus, che vince convincendo ancora una volta con il PSV e quel ragazzino Yildiz che potrebbe veramente diventare la punta di diamante dei bianconeri. La squadra è pronta ad affrontare un pericoloso Conte che ha ricreato un Napoli fisico e caratteriale. Sarà una grande sfida che potrà farci capire tante cose e soprattutto che questa Champions possa condizionare la nostra Serie A”.