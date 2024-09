L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su uno degli acquisti del mercato del Napoli ovvero David Neres. Secondo il quotidiano il Napoli si appresta a sfidare la Juventus alle ore 18.00. Per Antonio Conte sarà un ritorno a casa. Il mister vuole fare bella figura e puntare sulla migliore formazione possibile. Cogliere un risultato positivo sarebbe molto importante sia per il morale sia per la classifica. Il tecnico è pronto a puntare sulla formazione che ha battuto il Cagliari nella scorsa partita. Quindi Neres dovrebbe dunque cominciare di nuovo in panchina a Torino. Il brasiliano nonostante sia partito sempre dalla panchina nelle gare precedenti ha collezionato già tre assist. Dovrebbe dunque cominciare di nuovo oggi, ma sarà titolare giovedì in Coppa Italia al Maradona nel match contro il Palermo.