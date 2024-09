Repubblica – Divieto di trasferta: De Laurentiis è di pessimo umore! I dettagli

Il presidente del Napoli non ha preso bene le decisioni della prefettura e del Giudice Sportivo in seguito ai disordini di Cagliari. La scelta di vietare la trasferta ai tifosi azzurri a 24 ore dalla gara ha scatenato non poche polemiche. Aurelio De Laurentiis non ci sta. “La prefettura ha ritenuto però di dover sollecitare il severo provvedimento da parte di quella di Torino (tramite il Viminale) – si legge sulle colonne de La Repubblica – dopo gli incidenti provocati dagli ultrà domenica scorsa nella trasferta di Cagliari e già puniti dal giudice sportivo: 30 mila euro di multa e la diffida per il club di Aurelio De Laurentiis, punito per responsabilità oggettiva e giocoforza di pessimo umore”.