Mauro: “Yildiz o Kvara? Scelgo il primo! A Kvara farei vedere una partita di Maradona: vi spiego”

Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore ha spiegato perché tra Yildiz e Kvara sceglie il primo e, soprattutto, ha criticato molto l’azzurro per le eccessive proteste. “Yildiz o Kvaratskhelia? Se devo sceglierne soltanto uno, prendo il numero 10 bianconero. 10 di Platini? Michel, Diego e Zico sono degli Dei del pallone, fuoriclasse assoluti e non paragonabili con i giocatori attuali”, ha detto Mauro. “Ma con la stessa sincerità, ammetto che mi colpisce la personalità di Yildiz. È un talento giovanissimo, ma è già il giocatore più importante della Juve. Nemmeno Del Piero lo era alla sua età. Ale aveva accanto molti campioni. Colpi alla Platini? La capacità di servire assist e fare gol, ma fermiamoci qui. Si deve confermare contro il Napoli: è da queste partite che si capisce la caratura di un giocatore. Kvaratskhelia? Mi piacerebbe riguardare con lui qualche partita di Maradona per fargli notare come Diego non alzasse mai le mani per sbuffare nei confronti dei compagni, degli avversari e dell’arbitro. Kvara ha le qualità tecniche e umane per diventare un top pure da questo punto di vista. Spalletti ha migliorato Osimhen e sono convinto che Conte farà lo stesso con Kvaratskhelia. Vlahovic o Lukaku? Vlahovic, anche perché è più giovane. Ma se Conte vuole sempre Lukaku, un motivo ci sarà senz’altro. Gli uomini chiave di Juve-Napoli? Koopmeiners e Anguissa”, ha concluso l’opinionista.