L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il Napoli dopo gli scontri di Cagliari ha subito una sanzione di circa 30mila euro, ma De Laurentiis sta provando un ricorso contro la sanzione. Sono già trascorsi però cinque giorni dalla sentenza, e nel frattempo sono stati annullati circa 1200 biglietti per la partita di Torino. La Juventus rimborserà sicuramente i biglietti, ma nessuno rimborserà hotel, treni o aerei. E nel frattempo il Viminale manda un messaggio che ormai è abitudine. Il calcio è ormai sotto scacco di pochi prepotenti, il Napoli ci va per sotto e ne paga le conseguenze. Vedremo se De Laurentiis farà ricorso e come finirà.