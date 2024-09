L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sulla sfida di oggi tra Juventus e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha segnato più di tutti in Serie A, nove gol come l’Inter. La Juve è l’unica squadra a non aver subìto ancora gol, anche se gli 0-0 con Roma ed Empoli non sono stati accolti con entusiasmo. Conte ha il vantaggio di prepararla con una settimana di soli allenamenti, Thiago Motta è invece alla prima settimana della sua carriera interrotta dalla Champions. Sarà interessante capire come sarà la gestione dell’ex Bologna, con molti cambi o con la conferma di giocatori che contro il Psv hanno dimostrato di stare bene.