L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista del match contro la Juventus. Secondo il quotidiano negli ultimi giorni mister Conte ha sperimentato nuove tattiche per espugnare il fortino bianconero. Il trainer azzurro avrebbe sia in mente il solito 3-4-2-1 con Olivera in luogo di Spinazzola o il classico 4-3-3 con il debutto da titolare di Scott McTominay. Conte avrebbe deciso di anticipare gli esperimenti ad oggi senza aspettare il match di Coppa Italia contro il Palermo. Se dovesse essere 4-3-3 il sacrificato principale sarebbe Mazzocchi, con Politano che avrebbe più compiti in fase difensiva. Insomma Conte lavora ancora per cucire addosso al suo Napoli l’abito perfetto per le sue esigenze.