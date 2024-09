Sabato va di scena il primo big match stagionale per gli azzurri contro la Juventus. Sportmediaset rivela le ultime di formazione in casa bianconera: Gatti è in dubbio e capitan Danilo è pronto dal 1′ con a sinistra Cabal. Al centro dovrebbe riposare Locatelli, al suo posto Thuram affiancato da uno tra Douglas Luiz o Fagioli. Confermato il terzetto Gonzalez, Yldiz, Koopmainers, dietro la punta Vlahovic.