Repubblica – Conte vuole dare spazio McTominay, si pensa al cambio modulo

Squadra che vince non si cambia o quasi. Secondo Repubblica, Antonio Conte sta valutando l’ipotesi di un cambio modulo per dare più spazio al nuovo acquisto McTominay. Non succederà contro la Juve perché cambiare ora che si stanno vedendo i primi risultati sarebbe controproducente. In un futuro prossimo però potrebbe succedere: “È una decina di giorni che Conte sta pensando ad un nuovo abito tattico per il Napoli, un 4-3-2-1 che preveda la presenza di McTominay dal 1′. Contro la Juve però spazio al 3-4-2-1 il modulo usato in queste prime partite di stagione”.