Ranking Fifa – L’Italia rimane in decima posizione, la classifica aggiornata

È stato di recente aggiornato il ranking Fifa, la speciale classifica che tiene conto del rendimento delle varie nazionali. Non cambia nulla per l’Italia di Luciano Spalletti, che nell’ultima pausa ha conseguito un prestigioso successo in casa della Francia e una vittoria d’autorità contro Israele. Gli azzurri, infatti, si collocano ancora al decimo posto di questa graduatoria. Invariate anche le altre prime dieci posizioni della classifica. Dunque, sono sempre i campioni del Mondo dell’Argentina ad essere in vetta, seguiti dalla Francia e dai campioni d’Europa della Spagna.

1) Argentina 1889.02 punti (-)

2) Francia 1851.92 punti (-)

3) Spagna 1836.42 punti (-)

4) Inghilterra 1817.28 punti (-)

5) Brasile 1772.02 punti (-)

6) Belgio 1768.14 punti (-)

7) Paesi Bassi 1795.95 punti (-)

8) Portogallo 1752.14 punti (-)

9) Colombia 1738. 72 punti (-)

10) ITALIA 1726.31 punti (-)