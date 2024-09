Nico Gonzalez: “Napoli? Vogliamo un risultato positivo. Scudetto? Partita dopo partita…”

Nico Gonzalez, calciatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa. L’ex giocatore della Fiorentina, tra i tanti argomenti, ha anche parlato delle ambizioni scudetto dei bianconeri, oltre che di come si arriva alla sfida contro il Napoli. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Scudetto? Noi siamo la Juventus, non possiamo pensare a domani. Ci tocca pensare partita dopo partita. Non voglio pensare a dopo, per stare bene dobbiamo pensare di volta in volta. Il calendario per noi è bellissimo. Siamo tutti giocatori che vogliono giocare a calcio. Tante partite fanno bene alla squadra. Come ho sentito dire al mister, dobbiamo mangiare, riposare e dormire bene. Questi sono tre obiettivi chiari”.

“Come arrivate alla sfida contro il Napoli? Noi vogliamo un risultato positivo, certo. Lavoriamo ogni giorno, allenamento dopo allenamento, dobbiamo pensare così. Poi quando arriva la partita siamo pronti per affrontarla in ogni modo”.