Mutti: “Napoli, la cura Conte ha già fatto effetto. Juve? Sarà una gara difficile”

Bortolo Mutti, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito dell’avvicinamento a Juventus-Napoli.

“Purtroppo Totò Schillaci ci ha lasciati troppo presto, era un personaggio sano, schivo, poco appariscente, ha scritto una pagina memorabile del nostro calcio. Lo ricorderemo con grande affetto. La cura Conte fa già effetto, avevo già immaginato che il Napoli avrebbe velocemente avuto la sua impronta. Sa soffrire, è solido, ha qualità in ogni reparto. La gara con la Juve? Sicuramente difficile, i bianconeri sono rinvigoriti dalla vittoria in Champions, il Napoli potrebbe fare comunque grandi cose, al di là del fatto che è prematuro dire dove potrà arrivare. Non è un esame di maturità, insomma, perché il Napoli è già maturo e l’innesto di Lukaku è stato determinante: il belga è un punto di riferimento, è carismatico, la sua leadership sarà molto utile ai giocatori azzurri, tutti fanno affidamento su di lui, al di là di quanti gol farà il numero 11 azzurro”.