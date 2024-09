Marolda: “Il Napoli può puntare alle zone alte della classifica”

Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e dei suoi obiettivi stagionali. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è competitivo per restare in alto in classifica, ma per vincere lo Scudetto vanno considerate altre variabili ad oggi impronosticabili. Il campionato dal mio punto di vista non è ancora iniziato: tante squadre hanno avuto dei calciatori a cinque giorni dalla fine del mercato e gli allenatori non hanno potuto adattarli tatticamente alle loro idee. Le panchine di certe squadre, mi riferisco anche a Juventus e Napoli, sono cambiate e dunque il campionato è veramente indecifrabili. Sicuramente è stato fatto un grandissimo mercato e c’è un buon allenatore in panchina, qualcos’altro dovrà essere cambiato e dovrà migliorare la condizione atletica di alcuni interpreti. Finalmente vedo un Napoli competitivo, ma per dire che possa vincere il campionato è troppo presto. Non si può ad esempio ignorare una squadra come l’Inter vista ieri sera sul campo del Manchester City”.