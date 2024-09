Impallomeni: “Il Napoli si è rimesso in carreggiata, la squadra è sintonizzata con il mister, ma la Juve è di un altro livello”

Ai microfoni di Tmw Radio, nel corso del programma Maracanà ha parlato l’ex calciatore Stefano Impallomeni, che si è voluto soffermare anche sulla sfida tra Juventus e Napoli di sabato. Queste le sue parole: “Tra Juventus e Napoli verrà fuori una bella partita. Il Napoli si è rimesso in carreggiata, si è strappato la vittoria con il Parma dove sembrava che le cose potessero mettersi male, e poi è stato fortunato col Cagliari, ma c’è voglia di lavorare. Motta è entrato in punta di piedi, sta dimostrando il suo valore ma ora c’è da capire cosa sarà contro il Napoli. La Juve soffre le squadre che si chiudono, vedremo col Napoli. Nel duello testa a testa a vincere però è Conte, anche se la Juventus è la squadra che più migliorarsi in futuro. La Juventus è su un altro livello, è più forte e ha ragione Conte. Ho sentito poi le sue parole, ha dato appuntamento al ritorno, quindi fossi negli avversari comincerei ad avere paura”.