Fedele: “Juventus-Napoli? Sono preoccupato, vi dico”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Juventus-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La gara di sabato tra Juventus e Napoli non sarà una gara verità perché non basta una partita per capire una squadra… Se dovessi giudicare il Napoli dalle prime partite sarei molto allarmato, perché ha subito una media di dodici tiri nella sua porta in ogni partita, e non li ha subiti dal Manchester City o dal Real Madrid, eppure tutti mi parlano di un Napoli eccezionale”.