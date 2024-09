De Giovanni: “Maradona ha cambiato il modo di vedere di noi tifosi, su Juve-Napoli…”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del big match Juventus-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La presenza di Diego ha cambiato la percezione di noi stessi. Da quella famosa partita a Torino per noi Juventus-Napoli non è più la partita della vita, la vittoria contro i bianconeri non ci basta più. Credo che per Conte questa non sia una partita come le altre, il Napoli ha delle discussioni in corso sul modulo e in panchina ha giocatori importanti che premono per giocare. Sono sicuro che il Napoli di Conte la partita se la giocherà”.