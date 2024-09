Cobolli Gigli: “Al Napoli ruberei Kvaratskhelia! ADL? Mercato di quest’estate è per me una sorpresa”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo.

“Conte non accuserà la contestazione o meno dello Stadium! Da tifoso bianconero, osservo con molta preoccupazione quanto Antonio stia facendo con il Napoli… La squadra ha imboccato la strada giusta e ha tirato fuori dei colpi importanti dal mercato. La Juve è migliorata in coppa, ma dovrà rimboccarsi le maniche se vorrà avere la meglio contro gli azzurri. Contro il PSV ho notato un rilassamento di troppo nel finale, il gol è arrivato quando la nostra difesa era assente… Contro il Napoli bisogna tirare fuori gli attributi e dare il meglio”.

“L’operato di De Laurentiis? Il Napoli è sempre stata una società gestita in maniera oculata, è stata una sorpresa anche per me l’ultimo mercato. De Laurentiis l’ho conosciuto ai tempi della Serie B, quello che ha raccolto parla da sé. Ha un carattere non facile ed è convinto di essere una persona molto capace, dimostrandolo coi risultati. I 150 milioni tirati fuori nella gestione Conte sono anche frutto dei suoi errori fatti nella passata stagione, dove ha peccato di superbia. Con Osimhen non gli è andata bene, non ha ancora preso una lira, ma almeno è riuscito a metterlo a posto per un anno”.

“Chi ruberei dall’undici titolare del Napoli? Assolutamente Kvaratskhelia! Mi piace tantissimo e alla Juve farebbe cose straordinarie. Poi anche Lukaku, è un calciatore che da solo sposta gli equilibri e non a caso Conte lo ha richiesto ad ogni costo. Bremer, Gatti e Danilo dovranno fare gli straordinari per tenere entrambi a bada. Napoli senza coppe? Lo abbiamo visto con la Juve lo scorso anno, può significare tutto e nulla senza la giusta gestione. Se Conte investe bene in questa pausa, allora avrà dividendi importanti. Evitare trasferte, stress e partite aggiuntive sono un toccasana”.