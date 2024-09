Briatore: “Potevo comprare il Napoli! Su ADL invece…”

Flavio Briatore, imprenditore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa:

“Io presidente del Napoli prima di De Laurentiis? Parliamo di tanti anni fa, molto prima di Aurelio. Ne parlai con Ferlaino, col sindaco che era Bassolino. Non venni perché avevo un impegno di Formula 1 e non avrei avuto il tempo, ma il progetto era molto eccitante. Napoli è un brand incredibile, in Italia c’è Napoli e c’è Roma. De Laurentiis ha fatto un super lavoro, la gente deve pensare anche ad accontentarsi, non si può vincere lo scudetto ogni anno. Tenetevi stretto De Laurentiis, non è facile avere qualcuno appassionato di calcio che faccia quadrare i conti e che vinca anche lo scudetto”.