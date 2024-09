Sky – Roma, accordo totale con Juric. Sarà lui il nuovo allenatore

Sarà Ivan Juric il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico croato, attualmente libero dopo 3 anni trascorsi sulla panchina del Torino, prenderà il posto di Daniele De Rossi, esonerato stamattina. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto l’accordo totale tra l’ex Verona e la società giallorossa per un accordo annuale, con opzione per un altro anno in caso di qualificazione alla Champions League. Inoltre, sarà lui a dirigere l’allenamento della Roma alle 17. A breve arriverà l’annuncio ufficiale.