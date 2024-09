Serie A, le designazioni della quinta giornata. Derby di Milano affidato a Mariani

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quinta giornata di Serie A. Oltre Juventus-Napoli, si disputerà anche il derby di Milano tra Inter e Milan, che per l’occasione verrà diretto da Maurizio Mariani di Aprilia. Al Var sarà presente Di Paolo. La Roma invece, fronteggerà il sorprendente Udinese, in quel che si prospetta un debutto non semplice per Ivan Juric. Arbitro del match sarà Feliciani. Di seguito, le designazioni dei vari incontri.

CAGLIARI – EMPOLI Venerdì 20/09 h.18.30

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MAZZOLENI

H. VERONA – TORINO Venerdì 20/09 h.20.45

MARINELLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

VENEZIA – GENOA Sabato 21/09 h.15.00

MARCHETTI

CARBONE – PERETTI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 21/09 h.18.00

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

LECCE – PARMA Sabato 21/09 h.20.45

GUIDA

IMPERIALE – CEOLIN

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

FIORENTINA – LAZIO h.12.30

MARCENARO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

MONZA – BOLOGNA h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

ROMA – UDINESE h. 18.00

FELICIANI

COSTANZO – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

INTER – MILAN h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – COMO Lunedì 23/09 h. 20.45

TREMOLADA

PRETI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO