Pistocchi: “Se salta Fonseca, il Milan punterà Allegri. C’è già il suo sì”

Nella giornata di oggi, la Roma ha annunciato di aver esonerato Daniele De Rossi, dopo solo 4 giornate di campionato. Il suo sostituto, sarà Ivan Juric. Non si tratta però dell’unica panchina bollente. Tra le tante, una di quelle che più è a rischio è quella di Paulo Fonseca. L’allenatore del Milan, infatti, è finito nel mirino di tanti, dai quali è considerato non adatto a gestire una squadra come quella rossonera. Maurizio Pistocchi, giornalista, svela un possibile scenario a tal proposito. Secondo questo, in caso di sconfitta nel derby contro l’Inter, potrebbe tornare sulla panchina rossonera Massimiliano Allegri. Di seguito, il suo messaggio su X. “Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter : dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Allegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista”.

