Mauro: “L’Inter è la favorita per lo scudetto, attenzione al Napoli però”

Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Schillaci? Su di lui sbagliarono gli osservatori che lo scoprirono troppo tardi. Diventò poi l’idolo di tutta la nazione, arrivò vicino alla finale del Mondiale. Totò era eroe popolare, uno di noi, perderlo così presto è molto triste. Vlahovic? Continua a sbagliare come l’anno scorso, è nervoso e se sbaglia una palla sembra che abbia sbagliato chissà che. Deve migliorare anche nei tempi di smarcamento. Il Napoli? Se l’Inter dovesse sbagliare campionato credo che il Napoli sia la più titolata perché, dopo tante difficoltà, c’è stata una costruzione molto intelligente della rosa. Se trovano poi la quadra in difesa allora ancora meglio. Juve, Milan, Roma ed Atalanta non mi sembrano superiori al Napoli. Fonseca via dal Milan? Se lo mandano via allora si deve dimettere Ibrahimovic perché l’ha scelto lui”.