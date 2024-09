Il Mattino – Questione stadio, il Ministro dello Sport media tra società e comune

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della questione stadio Maradona. Secondo quanto riportato, la società partenopea e il comune hanno due piani diversi. Aurelio De Laurentiis punta ad acquistare l’impianto, nell’ottica di una strategia di investimento. Il comune, invece, è interessato ad una lunga concessione. Dunque, per trovare una soluzione, è sceso in campo il Ministro dello Sport Andrea Abodi, nel ruolo di mediatore di questa intricata situazione. L’obiettivo è quello di poter ospitare Euro2032 proprio al Maradona. In un momento in cui varie città italiane spingono per gli impianti, l’accordo può essere molto importante. Tra le tante, può fare molta gola il progetto di Bologna.