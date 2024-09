Conferenza Conte pre Juventus-Napoli, svelato l’orario. I dettagli

Manca sempre meno a Juventus-Napoli, attesissimo big match della quinta giornata di Serie A. La partita, fissata per il 21 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, sarà il primo appuntamento di grande peso per la formazione guidata da Antonio Conte, che farà ritorno in casa bianconera, lì dove ha conquistato numerosi successi. Come di consueto, il tecnico avrà modo di presentare la sfida in conferenza stampa, direttamente da Castel Volturno, e così fare il punto della situazione prima che si affronti la delicata gara. L’evento, si terrà il giorno giovedì 19 settembre alle ore 14:00.