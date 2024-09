Carratelli: “Juventus-Napoli? Solo i bianconeri hanno una rosa superiore agli azzurri. Occhio a questo giocatore”

Mimmo Carratelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del big match Juventus-Napoli, che si giocherà sabato 21 settembre alle ore 18:00. Di seguito, le sue parole.

“È una giornata tristissima perché speravo che Schillaci riuscisse a cavarsela. Era un ragazzo sempre sorridente, ricordo il suo sorriso stralunato nei goal di Italia ’90, lo ricordo con molta commozione. Juventus-Napoli? Conte ha detto che bisogna smetterla di pensare solo a questa partita, il Napoli dev’essere a più alto respiro e non può avere solo un avversario e basta. Sarà un confronto molto interessante perché la Juve s’è riscattata in Champions, però il Napoli m’intriga tanto vista la rosa che è composta da autentici top player. È interessante capire come verrà fuori il Napoli definitivo di Conte, solo la Juventus ha una rosa superiore al Napoli. I nuovi arrivati hanno bisogno di inserirsi e c’è bisogno di tempo e pazienza, ma Conte non deluderà. Il possesso palla nel Napoli non è il principio fondamentale, ma non lo lascerei nelle mani della Juve che ha tanti calciatori forti. McKennie è un giocatore notevole, viene spesso in area a far goal e se giocasse contro il Napoli dovremmo stare attenti”