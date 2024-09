Baggio ricorda Schillaci: “Fratelli d’Italia per sempre”

Il calcio piange Totò Schillaci. L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale, colpito da un tumore al colon, è oggi deceduto all’età di 59 anni. Sono tanti i messaggi di affetto nei suoi confronti, soprattutto da parte dei tanti appassionati di calcio dai quali era amatissimo. Tra i tanti, spicca quello di Roberto Baggio, suo compagno in quel famoso Mondiale di Italia 90, dove il calciatore siciliano siglò 6 gol, vincendo il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore del torneo. Questo il messaggio di cordoglio diffuso dal Divin Codino su Instagram: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”.