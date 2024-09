L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla settimana di allenamenti del Napoli in vista della sfida contro la Juventus. Secondo il quotidiano oggi inizia la nuova Champions, col Napoli che però non parteciperà dopo tanti anni. Il Napoli s’è lasciato alle spalle il momento più buio della sua storia recente: tornando a guardare dall’alto quasi tutte le sue rivali. Agli azzurri brucerà dunque un po’ meno vedere alla tv il debutto della nuova Champions League, che Antonio Conte ha già esorcizzato in anticipo prevedendo per oggi doppia seduta di allenamento a Castel Volturno. Testa bassa e pedalare. Meglio ancora se indossando i paraocchi, ha sibilato infatti il tecnico leccese.